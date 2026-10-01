<p>Die Projektleitdokumente zweier Großprojekte sowie die konsolidierte Bilanz der Unternehmen mit Gemeindebeteiligung standen unter anderem auf der Tagesordnung der Ratssitzung vom Mittwoch, 30. September 2026.<\/p><p>Als erster Punkt wurde der Beschlussantrag der Grünen Ratsfraktion, der Ratsfraktion Per Bunico – Für Bruneck und einiger Mitglieder des Team K und der Südtiroler Freiheit behandelt, mit dem die kostenlose Bereitstellung von Menstruationsartikeln in öffentlichen Einrichtungen in der Gemeinde Bruneck gefordert wurde. <br>In diesem Zusammenhang informierte Stadträtin Stefanie Peintner, dass in der Stadtbibliothek bereits Menstruationsartikel kostenlos zur Verfügung stünden und das auch in den Schulen so gehandhabt wird. <br>Der Beschlussantrag fand keine Mehrheit.<\/p><p><strong>Kreisverkehr Bruneck West<\/strong><br>Amtsdirektor Hannes Oberhammer und der Mitarbeiter der Öffentlichen Arbeiten, Gernot Nicolussi-Leck stellten die Neugestaltung des Kreisverkehrs Bruneck West im Bereich des Milchhofes vor, der bereits seit Jahren überlastet ist. Das Projekt werde großteils vom Land finanziert, die Ausführung obliege der Gemeinde. Im Zuge der Vorarbeiten für die Ausführungsplanung werden noch Verkehrserhebungen durchgeführt, speziell auch im Bereich des Kreisverkehrs beim Supertip. Angestrebt wird nämlich eine Lösung, die den Verkehr insgesamt flüssiger gestaltet und Fußgänger und Radfahrer mitberücksichtigt. <br>Der Gemeinderat hat das entsprechende Projektleitdokument schließlich mit 17 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.<\/p><p><strong>Recyclinghof<\/strong><br>Einstimmig genehmigt wurde hingegen das Projektleitdokument für den Neubau des Recyclinghofes. Stadtrat Daniel Schönhuber berichtete über die Ausgangssituation. Der Recyclinghof wurde im Jahr 1994 als einer der ersten Südtirols in Stegen eröffnet. Seit 2002 befindet er sich am Standort Rienzfeldstraße. Mittlerweile ist er an seine Kapazitätsgrenzen gelangt, auch im Bezug auf den Anfahrtsverkehr.<br>Amtsdirektor Oberhammer erläuterte die geplanten Neuerungen sowohl in Bezug auf den Standort und die Zufahrt als auch auf die Organisation. Geplant ist jedenfalls auch eine zusätzliche automatisierte Zugangsmöglichkeit für bestimmte Nutzergruppen außerhalb der Öffnungszeiten. Auch die Wiederverwendungsmöglichkeiten für gebrauchte und gut erhaltene Gegenstände werden noch weiter geprüft. Die Ausführungsplanung ist für das kommende Jahr vorgesehen.<\/p><p><strong>Konsolidierte Bilanz<\/strong><br>Mit 20 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen wurde die konsolidierte Bilanz der Unternehmen mit Gemeindebeteiligung genehmigt. Zu diesen gehören die Stadtwerke Bruneck, die BRUNECK AKTIV GmbH, die Südtiroler Einzugsdienste AG, die Genossenschaft Emporium, die ARA Pustertal AG und das Konsortium Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826913-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>