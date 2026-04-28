<p>Bekanntlich verfügt die Stadtgemeinde Bruneck über ein Baumkataster, in dem sämtliche Bäume auf öffentlichem Grund detailliert beschrieben sind. <\/p><p>Aus den periodisch durchgeführten Untersuchungen geht hervor, dass zwei Bäume auf Brunecker Gemeindegebiet starke Fäulnis aufweisen und somit ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko darstellen. Konkret handelt es sich um zwei schwarze Pappeln, eine längs der Michael-Pacher-Straße und eine im Bereich der Grundschule Josef Bachlechner. <br>Die Bäumer werden im Mai von der Stadtgärtnerei gefällt und zeitnah durch hochstämmige Bäume ersetzt. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225798070-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>