<p>Auch in Dietenheim kann nun Beachvolley gespielt werden. Das neue Beachvolleyballfeld in der Sportzone Gänsbichl wurde kürzlich fertiggestellt.<\/p><p>Es ist öffentlich zugänglich und eine willkommene Ergänzung des Sportangebotes im Dorf. Die für Dietenheim zuständige Stadträtin Stefanie Peintner und Stadtrat Daniel Schönhuber haben sich kürzlich ein Bild von der neuen Sportanlage gemacht.<br>„Niederschwellige Sportangebote sind immer eine Bereicherung. Abseits vom gesundheitsfördernden Aspekt des Sports sind sie wichtige soziale Treffpunkte für junge Menschen aller Altersstufen“, betonen Peintner und Schönhuber.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818136-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>