<p>Die Gemeindeverwaltung plant eine Markterhebung über die Ausführung des Dienstes im Zusammenhang mit der Vermögensgebühr für Werbemaßnahmen und Plakatierung, für den Zeitraum 01.01.2026 - 31.12.2027, um unter Beachtung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung, Gleichbehandlung, Verhältnismäßigkeit und Transparenz, die evtl. Interessierten\/die Kartierung des Marktes zu erheben.<\/p><p>Frist für die Abgabe der Interessenbekundung: 17.11.2025 um 12:00 Uhr<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225772527-2414&sprache=1" title="Bekanntmachung Markterhebung">Bekanntmachung Markterhebung<\/a><\/p><p><br><\/p>