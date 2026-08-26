<p>Der neue Landeskommandant der Carabinieri in Südtirol, Oberst t. ISSMI Alessandro D'Errico, stattete am 25. August 2026 dem Bürgermeister der Stadt Bruneck einen Besuch ab. Begleitet wurde er dabei von Tenente Colonnello Vincenzo Di Buduo und Luogotenente Antonio Nido.<\/p><p>Der Besuch bot die Gelegenheit zu einem konstruktiven Austausch über zahlreiche Themen von besonderer Bedeutung für die Stadt Bruneck und ihre Bürgerinnen und Bürger. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen Fragen der öffentlichen Sicherheit, die enge Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitskräften und der Gemeindeverwaltung sowie aktuelle Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung der Stadt.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf dankte Oberst D'Errico für den Besuch und wünschte ihm für seine neue verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg. Gleichzeitig betonte er die große Bedeutung der Arbeit der Carabinieri für das Sicherheitsgefühl und die Lebensqualität in Bruneck.<\/p><p>Oberst Alessandro D'Errico zeigte sich erfreut über den offenen und konstruktiven Austausch und bekräftigte die Bereitschaft der Carabinieri, die bewährte Zusammenarbeit mit der Stadt Bruneck fortzuführen und weiter zu stärken.<\/p><p>Der Antrittsbesuch stand ganz im Zeichen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden und der Gemeindeverwaltung mit dem gemeinsamen Ziel, die hohe Lebensqualität und Sicherheit in Bruneck weiterhin zu gewährleisten und auszubauen.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1559535&mode=T&width=640&height=480&t=1787742289" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Von links: Tenente Colonnello Vincenzo Di Buduo, Bürgermeister Bruno Wolf, Landeskommandant der Carabinieri in Südtirol, Oberst t. ISSMI Alessandro D'Errico, Luogotenente Antonio Nido" title=""><\/p><p>Von links: Tenente Colonnello Vincenzo Di Buduo, Bürgermeister Bruno Wolf, Landeskommandant der Carabinieri in Südtirol Oberst t. ISSMI Alessandro D'Errico, Luogotenente Antonio Nido<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225819441-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>