<p>Am Dienstag, 9. Dezember 2025, fand im Ratssaal der Stadtgemeinde Bruneck die zweite Sitzung des neuen Bezirksrates der Bezirksgemeinschaft Pustertal statt. Nachdem am 13. November 2025 Robert Alexander Steger im Präsidentenamt bestätigt wurde, präsentierte er am Dienstagnachmittag den Anwesenden seinen Vorschlag für die Besetzung des Ausschusses. Mit 35 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen wurde sein Vorschlag angenommen.<\/p><p>Im Bezirksausschuss für die Amtsperiode 2025 - 2030 sitzen neben Margherita Schöllberger für den Unterbezirk Unteres Pustertal, Robert Alexander Steger für das Tauferer-Ahrntal, Roland Griessmair für die Stadtgemeinde Bruneck und Friedrich Mittermair für das Obere Pustertal – die allesamt auch in der vergangenen Amtsperiode schon im Ausschuss waren - auch drei neue Gesichter: Maria Pia Pizzolli für Bruneck, Maria Plankensteiner für das Tauferer-Ahrntal und Giorgio Costabiei für das Gadertal. Fünf Mitglieder des Ausschusses gehören der deutschen, ein Vertreter der ladinischen und eine Vertreterin der italienischen Sprachgruppe an. Die Unterbezirke, welche zwei Vertretungen im Ausschuss haben, rotieren und sind für diese Amtsperiode Bruneck und das Tauferer-Ahrntal.<\/p><p>Im Anschluss an die Bezirksratssitzung hat der Präsident auch gleich die Ernennung seines Stellvertreters vorgenommen: Die Aufgabe des Vizepräsidenten übernimmt Giorgio Costabiei. In den nächsten Wochen wird sich der Ausschuss mit der Aufteilung der Zuständigkeiten befassen, wobei Präsident Steger diese projektbezogen organisieren möchte: „Mir ist wichtig, dass sich die Mitglieder des Ausschusses aktiv ins Geschehen der Bezirksgemeinschaft einbringen. Am besten funktioniert dies, wenn die einzelnen Referentinnen und Referenten über ihre allgemeinen Zuständigkeiten hinaus die Verantwortung verschiedener Projekte übernehmen.“ Größere Projekte, wie zum Beispiel der Ausbau von „Essen auf Rädern“ ohne Zustellung, der Aufbau des Autismus-Kompetenzzentrums, die Zukunft des Michael-Pacher Hauses u.v.m. würden unter den Ausschussmitgliedern je nach Interesse und Kompetenz aufgeteilt. „Gemeinsam mit dem Generalsekretär Christof Preindl, dem Direktor der Sozialdienste Patrick Psenner, dem Leiter der Umwelt- und Technischen Dienste Herbert Steinwandter und den über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Bezirksgemeinschaft haben wir damit die besten Voraussetzungen, um auch in den kommenden fünf Jahren viel für den Bezirk und die Bevölkerung voranzubringen und zu erreichen“, ist sich Steger sicher.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1523408&mode=T&width=640&height=480&t=1765365943" class="fr-fil fr-dib width50" alt="von links: Maria Plankensteiner, Maria Pia Pizzolli, Roland Griessmair, Robert Alexander Steger, Margherita Schöllberger, Friedrich Mittermair, Giorgio Costabiei" data-lightbox="true" title=""><span class="fr-inner">von links: Maria Plankensteiner, Maria Pia Pizzolli, Roland Griessmair, Robert Alexander Steger, Margherita Schöllberger, Friedrich Mittermair, Giorgio Costabiei<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225777141-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>