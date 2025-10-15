<p>Die Demenzberatung, ein neuer Dienst der Bezirksgemeinschaft Pustertal, richtet sich an Personen, die im Alltag mit der Pflege und Betreuung ihrer demenzerkrankten Familienmitglieder an ihre Grenzen stoßen und sich Unterstützung wünschen.<\/p><p>Das Angebot umfasst kostenfreie, persönliche und vertrauliche Beratungsgespräche, in denen Betroffene sich aussprechen können und praktische Tipps für den Umgang mit der Erkrankung erhalten. Ziel ist es, den Alltag zu erleichtern und Angehörige zu entlasten.<\/p><p>Interessierte können telefonisch einen Termin vereinbaren: 0474 554128<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225769466-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>