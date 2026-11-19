<p>In der Woche vom 23. bis zum 27. November 2026 werden die Grünschnitttonnen aufgrund der neuen Entsorgungsregelung für Grünschnitt eingesammelt.<\/p><p>Bitte stellen Sie Ihre Tonne am üblichen Entleerungstag zur Abholung bereit. Sollte dies nicht erfolgen, muss die Tonne innerhalb 2026 in den Recyclinghof gebracht werden.<br><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Neuerungen_in_der_Gruenschnitt-_und_Biomuellsammlung" title="Neuerungen Grünschnitt- und Biomüllsammlung">Hier finden Sie sämtliche Informationen<\/a> zu den Neuerungen in der Müllentsorgung, die im kommenden Jahr in Kraft treten. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225834418-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>