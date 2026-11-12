<p>Am 14. November, dem Weltdiabetestag leuchten weltweit besondere Gebäude in Blau, um auf eine Krankheit aufmerksam zu machen, die sich immer weiter verbreitet. Die Diabetes Union Südtirol schließt sich dieser Sensibilisierungsaktion an, an der sich auch Südtiroler Gemeinden beteiligen. Bruneck trägt diese Kampagne mit und lässt dazu das Schloss am Samstagabend in Blau erstrahlen. <\/p><p>Diabetes ist die weltweit am weitesten verbreitete chronische Erkrankung, und jährlich kommen Neudiagnosen hinzu. Es handelt sich um eine scheinbar unsichtbare Krankheit, die aber viele Gesichter hat. Viele erkennen Symptome nicht oder verstehen die Bedürfnisse von Betroffenen nur unzureichend. <br>Die Diabetes Union Alto Adige Südtirol ist hierzulande die Anlaufstelle für Betroffene, aber auch für deren Angehörige. Sie setzt sich zum Ziel, Diabetes sichtbar zu machen und das Bewusstsein dafür zu stärken, um Menschen mit dieser Erkrankung besser zu informieren und zu schützen. Die Hilfestellungen reichen von Begleitung nach der Erstdiagnose bis hin zu Fragen rund um Bürokratie, technische Hilfsmittel und Aufklärung hinsichtlich Schutzes am Arbeitsplatz oder gesetzlicher Regelungen. <\/p><p>Detaillierte Informationen finden Sie unter <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.diabetes.bz.it">www.diabetes.bz.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833470-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>