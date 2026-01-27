<p>Eine unüberschaubare Menschenmenge, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche begleitete das olympische Feuer auf seinem Weg durch Bruneck, wo es am Dienstag, 27. Jänner 2026 auf dem Paul-Tschurtschenthaler-Platz von Bürgermeister Bruno Wolf begrüßt wurde.<\/p><p>Der Bürgermeister und die Stadträtin Stefanie Peintner, die durch die Veranstaltung führte, freuten sich über den großen Publikumszustrom und die Begeisterung, die das olympische Feuer unter der Bevölkerung auslöste. „Das größte Sportereignis der Welt quasi vor der Haustür miterleben zu können, ist einmalig“, so Bürgermeister Wolf. Er dankte den Lehrpersonen, die mit ihren Klassen so zahlreich die Veranstaltung besuchten. <\/p><p>Auf der Bühne vertreten war auch die Kunstwerkstatt Akzent mit ihren Bildern zu den olympischen Disziplinen. Die Künstlerin Monika Hochgruber betonte, dass sie sehr dankbar dafür sei, für diesen besonderen Anlass Bilder zu malen. Ihre Werke sind dem Eiskunstlauf gewidmet. Künstler Julian Messner nutzte die Gelegenheit, um Dorothea Wierer, die aus seiner Heimatgemeinde stammt, viel Glück für ihre letzten Spiele zu wünschen. Er liebe es, Sportbilder zu malen und habe sich bei den Olympiabildern künstlerisch so richtig ausgetobt, so Julian Messner. Die Bilder sind für die Dauer der Olympischen Spiele im Foyer des Rathauses ausgestellt. <\/p><p>Der Präsident des Tourismusverein, Martin Huber kündigte das großen Olympia-Public-Viewing auf dem Paul-Tschurtschenthaler-Platz an. Dort wird ab dem 6. Februar täglich von 10:00 bis 22:00 sämtliche Wettbewerbe auf LED-Screens gezeigt werden. <\/p><p>Es war übrigens nicht das erste Mal, dass das Olympische Feuer in Bruneck Halt machte. Bereits 2006 bei den Spielen in Turin, führte der Fackellauf durch die Rienzstadt.<\/p><p>Hier sehen Sie einige Eindrücke:<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528835&mode=T&width=640&height=480&t=1769534044" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528843&mode=T&width=640&height=480&t=1769535136" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528842&mode=T&width=480&height=480&t=1769535199&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528837&mode=T&width=640&height=480&t=1769534177" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/span><\/span><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528839&mode=T&width=640&height=480&t=1769534230" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/span><\/span><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528838&mode=T&width=640&height=480&t=1769534207" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528840&mode=T&width=640&height=480&t=1769534251" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Olympischer Fackellauf in Bruneck" title="" data-lightbox="true"><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><p>Aus unserem Fotoarchiv: der Fackellauf 2006<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528844&mode=T&width=640&height=480&t=1769535577" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Fackellauf 2006" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Fackelläufer Mirco Dimani<\/span><\/span><\/span><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1528845&mode=T&width=640&height=480&t=1769535619" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Fackellauf 2006" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die FackelläuferInnen mit dem damaligen Bürgermeister Christian Tschurtschenthaler<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225782921-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>