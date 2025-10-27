<p>Mitte Oktober fand in Piacenza das jährliche Treffen des RE.A.DY-Netzwerks statt, dem nationalen Netzwerk der Regionen, Provinzen und Gemeinden, das sich für die Bekämpfung von Diskriminierungen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität einsetzt.<\/p><p>An dem Treffen am 16. und 17.Oktober nahm Gemeinderat Fabian Fistill als Delegierter der Stadtgemeinde Bruneck teil. Er war bereits in den vergangenen Jahren bei den Tagungen anwesend.<\/p><p>Während der diesjährigen zweitägigen Veranstaltung wurden verschiedene Themen im Zusammenhang mit der LGBT+-Gemeinschaft behandelt, darunter der Zugang zu Medikamenten bei Geschlechtsdysphorie, die Anerkennung von Regenbogenfamilien und die Sexualerziehung in Schulen. Wie jedes Jahr bot das Treffen auch Gelegenheit, sich über bewährte Praktiken der verschiedenen italienischen Gemeinden auszutauschen.<\/p><p>Die zuständige Stadträtin für Chancengleichheit Stefanie Peintner dankt Gemeinderat Fabian Fistill für die Vertretung der Gemeinde Bruneck am Jahrestreffen: „Das jährliche Treffen und der Austausch mit anderen Institutionen ist wichtig und wertvoll, um Inklusion von LGBT+-Menschen zu fördern und sich als starkes und geeintes Netzwerk für deren Rechte einzusetzen.“<\/p><p>Dem Netzwerk gehören inzwischen über 300 Institutionen aus ganz Italien an – hauptsächlich Gemeinden, aber auch Provinzen, Regionen und Bezirksgemeinschaften.<\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck ist dem RE.A.DY Netzwerk im Jahr 2021 beigetreten und hat sich seither offen und inklusiv gegenüber der LGBT+-Gemeinschaft gezeigt. So beteiligt sie sich regelmäßig an Sensibilisierungsinitiativen zum 17. Mai, dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Lesbo- und Transphobie, sowie zum Pride Month im Juni.<br>In den vergangenen Jahren wurden in Bruneck auch symbolische Zeichen gesetzt: so etwa die Regenbogenbank am Rathausplatz, die Regenbogenstreifen zwischen der Stadtbibliothek und der Mittelschule Meusburger sowie die Beteiligung an landesweiten Kommunikationskampagnen, die von der Autonomen Provinz Bozen initiiert wurden. Am 28. Juni nahm Bruneck außerdem am “Südtirolo Pride”, dem ersten Pride in Südtirol, teil.<\/p><p>Für den 17. Mai 2026 wurde von der Versammlung das gemeinsame Thema „LGBT+-Jugendliche“ gewählt.<br>Im kommenden Jahr feiert das Netzwerk außerdem sein 20-jähriges Bestehen. Das nächste Treffen wird daher in Turin stattfinden – der Stadt, die die nationalen Initiativen koordiniert und 2027 auch den EuroPride ausrichten wird.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517601&mode=T&width=640&height=480&t=1761578566" class="fr-fil fr-dib width26" alt="Auf dem Bild: Fabian Fistill, Jacopo Rosatelli (Stadtrat für Chancengleichheit Turin), Vizebürgermeisterin Elena Paris aus Neumarkt, die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, Landesdelegierte Karin Ranzi und Mitarbeiterin Elisa Hellrigl" data-lightbox="true"><\/p><p>Auf dem Bild: Fabian Fistill, Jacopo Rosatelli (Stadtrat für Chancengleichheit Turin), Vizebürgermeisterin von Neumarkt Elena Paris, die Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer, Landesdelegierte Karin Ranzi und Mitarbeiterin Elisa Hellrigl<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517640&mode=T&width=640&height=480&t=1761583230" class="fr-fil fr-dib width39" alt="RE.A.DY Turin Gruppenfoto" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517641&mode=T&width=640&height=480&t=1761583237&rotflip=90" class="fr-fil fr-dib width29" alt="RE.A.DY Turin" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770768-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>