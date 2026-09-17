<p>Wie viel Licht braucht eine Stadt und wann wird künstliche Beleuchtung zur Belastung für Mensch und Natur? Dieser Frage widmet sich der Vortragsabend „Bruneck bei Nacht – wie viel Licht braucht die Stadt?“ am Dienstag, 22. September 2026, um 18.30 Uhr im Veranstaltungszentrum NOBIS.<\/p><p>David Gruber, Direktor vom Naturmuseum Südtirol, geht in seinem Beitrag „Lichtverschmutzung – Die dunkle Seite des Lichts“ auf die Ursachen und Folgen künstlicher Beleuchtung ein. Er zeigt, wie sich Lichtverschmutzung auf Tiere, Pflanzen und die menschliche Gesundheit auswirkt, wie die diesbezügliche Situation in Südtirol ist und wie man mit weniger Licht besser sehen kann. <br>Anschließend stellt Sabrina Bernhard, Astrophysikerin am Planetarium Südtirol, die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Südtirol leuchtet“ vor. Im Mittelpunkt steht die Frage, welchen Anteil die öffentliche Straßenbeleuchtung an den gesamten Lichtemissionen hat und welche privaten oder gewerblichen Lichtquellen zusätzlich beitragen. Gezeigt werden neben den Messergebnissen auch mögliche Ansätze für eine bedarfsgerechtere und umweltschonendere Beleuchtung.<br>Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit den Referierenden zu diskutieren.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Klimamonat_2026" title="Link zum Programm des Klimamonats">Die Veranstaltung ist eine Aktion des Klimamonats 2026 der Stadtgemeinde Bruneck.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225824377-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>