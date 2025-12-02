<p>Der Gemeindeausschuss hat am 1. Dezember 2025 den Beitrat für Integration und Migration eingesetzt. <\/p><p>Die 13 ehrenamtlichen Mitglieder des Beirates werden in den kommenden fünf Jahren als unabhängiges, beratendes Gremium das interkulturelle Zusammenleben und die aktive Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger mit und ohne Migrationshintergrund am Leben in der Stadt Bruneck fördern. <\/p><p>Stadträtin Stefanie Peintner freut sich, dass sich zahlreiche Personen zur Mitarbeit im Beirat bereit erklärt haben: „Die Mitglieder sind unterschiedlicher Herkunft, haben einen unterschiedlichen kulturellen, sozialen und beruflichen Hintergrund. Gerade diese Vielfalt ist eine wertvolle Grundlage, auf die sie künftig die Arbeit innerhalb des Beirates aufbauen können. Für uns als Gemeindeverwaltung ist der Beirat ein wichtiges Bindeglied, wenn es darum geht, Integrationsthemen konkret anzugehen“, so die Stadträtin.<\/p><p>Dem Beitrat gehören an: Cristina Boninsegna Giuriato, Veridiane Costa Alves, Claudia Frenes, Luisa Kofler, Sabine Kurz, Katharina Mair, Elisa Marinelli, Christian Maurlechner, Marco Pellizzari, Leon Pergjoka, Sami Rezgui, Kristela Xoxi und Philipp Zedler.<\/p><p>Im Bild: Stadträtin Stefanie Peintner, in deren Zuständigkeitsbereich der Beirat fällt<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225776366-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>