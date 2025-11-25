<p>Der Winter steht vor der Tür und damit nimmt auch die neue Heizsaison Fahrt auf. <\/p><p>In Bruneck sind viele Haushalte dank der Fernwärme bequem und zuverlässig versorgt. Kürzlich hat das neue Biomassekraftwerk in Luns planmäßig den Probebetrieb aufgenommen und wurde bereits ans Netz angeschlossen. Dieses Kraftwerk beliefert das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bruneck noch effizienter mit Wärme und erhöht dadurch erheblich die Versorgungssicherheit.<\/p><p><strong>Was sollte bei der hauseigenen Heizanlage beachtet werden?<\/strong><br>Für eine möglichst effiziente Heizung wird empfohlen, den sogenannten hydraulischen Abgleich durchzuführen – dabei handelt es sich um die gezielte Einstellung der Heizungsanlage durch den Haushydrauliker, damit die Wärme im Haus gleichmäßig verteilt wird und kein unnötiger Energieverbrauch entsteht. Einmal im Jahr sollten außerdem die Heizkörper entlüftet werden, denn Luft verringert die Heizleistung. Ein korrekter Gebrauch der Heizkörperthermostate, welche Temperatur und Zeitspannen der Heizung regeln, ist empfehlenswert. Schon ein Grad weniger Raumtemperatur reduziert die Heizkosten um sechs Prozent.<\/p><p>Viele Haushalte nutzen kleinere Holzheizungen, wie Küchenherde oder Kachelöfen. Die regelmäßige, fachgerechte Wartung und die richtige Heizmethode spielen eine entscheidende Rolle für den sauberen und sicheren Betrieb. Genau hierzu hat die Stadtgemeinde Bruneck gemeinsam mit den Kaminkehrern der Zone ein Infoblatt erstellt, das einfache und praxisnahe Tipps enthält, die beim Heizen mit Holz unbedingt beachtet werden sollten: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225775336-2414&sprache=1" title="Richtig heizen">Richtig heizen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225775334-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>