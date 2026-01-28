<p>Am 31. Dezember 2025 lebten in der Stadtgemeinde Bruneck 17.178 Menschen, 8.625 Frauen und 8.553 Männer. Die Bevölkerungsanzahl ist im Vergleich zu 2024 um vier Personen zurückgegangen.<\/p><p>Die Einwohnerinnen und Einwohner verteilen sich wie folgt auf das Stadtgebiet von Bruneck und die Fraktionen:<br>Bruneck: 9.807<br>St. Georgen: 2.178<br>Reischach: 2.079<br>Stegen: 1.738<br>Dietenheim: 854<br>Aufhofen: 522<\/p><p>In der Stadtgemeinde Bruneck lebten Ende 2025 Menschen aus 85 verschiedenen Nationen, darunter 539 EU-Bürgerinnen und -bürger und 1.369 Nicht-EU-Bürgerinnen und -bürger. <\/p><p>Betrachtet man die Bevölkerung nach Altersklassen so war die Altersgruppe der 55 – 59jährigen mit 1.317 Personen im Jahr 2025 die stärkste. Die ältere Generation war mit 5 100 bis104jährigen, 35 Personen zwischen 95 und 99 Jahren, 364 zwischen 85 und 89 Jahren und 624 zwischen 80 und 84 Jahren stark vertreten, wobei jeder der genannten Altersgruppen die Frauen in Überzahl sind.<\/p><p>136 in Bruneck ansässige im Jahr 2025 geborenen Kinder wurden zu Jahresende gezählt, davon 83 in Bruneck Stadt, 18 in St. Georgen, 13 in Reischach, 11 in Stegen, 9 in Dietenheim und 2 in Aufhofen. Die beliebtesten Vornamen für die Neugeborenen waren Matilda und gleichauf Emil, Noah und Samuel. Von den insgesamt 7.911 Familien lebten 4.602 in Bruneck Stadt, 990 in St. Georgen, 914 in Reischach, 796 in Stegen, 396 in Dietenheim und 213 in Aufhofen.<\/p><p>3.407 Personen lebten allein, davon 1.769 Frauen und 1.638 Männer. 60 alleinlebende Personen waren über 90 Jahre alt, darunter 52 Frauen. <\/p><p>161 Personen verstarben im Laufe des Jahres 2025, 78 Frauen und 83 Männer.<\/p><p>78 Brunecker Bürgerinnen und Bürger schlossen 2025 den Bund der Ehe, 53 zivilrechtlich und 25 religiös. 2 Partnerschaften wurden 2025 eingetragen. Die Anzahl der Scheidungen war mit 40 deutlich höher als 2024, als die Anzahl 26 betrug. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225783028-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>