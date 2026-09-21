<p>Der 19. und 20. September 2026 standen in Bruneck alles im Zeichen des Fahrrads. In Zusammenarbeit mit südtirolmobil und dem Tourismusverein Bruneck organisierte die Stadtgemeinde Bruneck ein abwechslungsreiches Programm rund ums Rad, zahlreiche Mitmachangebote und eine stimmungsvolle Lichterparade im Rahmen des Kinderfestes. Gleichzeitig bildete das Event den Auftakt zum Brunecker Klimamonat, der auch heuer wieder Veranstaltungen und Sensibilisierungsaktionen bietet. <\/p><p>Bereits am Nachmittag gab es zahlreiche Angebote: Auf dem Rathausplatz lud die Ortspolizei zum Parcours „Sicheres Fahrradfahren“ ein. Für geübtere Bikerinnen und Biker gab es beim NOBIS einen Rad-Geschicklichkeitsparcours des Kronplatz Outdoor Centers.<br>Bei der Radwerkstatt der Sozialgenossenschaft NOVUM2 konnten Fahrräder überprüft und kleinere Reparaturen durchgeführt werden. An der Fahrrad-Dekostation wurden die Räder für die abendliche Lichterparade geschmückt und zum Leuchten gebracht. Auch eine Fotobox stand bereit.<br>Nach der Fahrradsegnung durch Dekan Josef Knapp setzte sich die Lichterparade in Bewegung. Mehr als 500 große und kleine Radlerinnen und Radler waren dabei und fuhren gemeinsam durch Bruneck. Angeführt wurde der bunte Zug von der Ortspolizei Bruneck und einem liebevoll geschmückten Fahrzeug des Stadtbauhofes mit AlbiDJ und Animateurin Grazia an Bord. Mit Beginn der Dämmerung kamen die vielen beleuchteten Fahrräder besonders gut zur Geltung. Gleichzeitig wurde eine wichtige Botschaft vermittelt: Im Straßenverkehr sichtbar zu sein, ist sehr wichtig, besonders jetzt, wenn die Tage wieder kürzer werden. <br>Empfangen wurde die Parade auf dem Paul-Tschurtschenthaler-Platz vom Kinder- und Jugendchor Oberrasen – passend mit dem ersten Lied „Jo, mir sein mitm Radl do“. Anschließend erhielten die Kinder und Lehrpersonen der teilnehmenden Grundschulen die Urkunden des Projekts „Klimaschritte“.<\/p><p>Auch am Sonntag gab es viel zu entdecken. Großes Interesse weckten die Einsatzfahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände der Ortspolizei Bruneck, die von den Kindern genau unter die Lupe genommen und ausprobiert werden konnten. Für Begeisterung sorgte außerdem das Spaßrennen mit Bobby Cars auf dem gesperrten Graben.<br>Beim Stand der EOS-Sozialgenossenschaft konnten Fahrräder gewartet und kleinere Reparaturen durchgeführt werden. Wer den Termin verpasst hat, kann das Angebot des Projekts „On my way“ ganzjährig im Josefsheim Bruneck nutzen – nach vorheriger Terminvereinbarung: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/eos-jugend.it\/onmyway-20\/ueber-uns\/">https:\/\/eos-jugend.it\/onmyway-20\/ueber-uns\/<\/a><br>Den Abschluss bildete das Fahrrad-Kino des Jugenddienstes Bruneck im NOBIS: Durch kräftiges Treten in die Pedale erzeugten die Besucherinnen und Besucher den Strom für einen Kurzfilm.<\/p><p>„Ich freue mich wirklich sehr, dass so viele Menschen gekommen sind und dass die Radlnacht auf so große Begeisterung gestoßen ist. Die positive Stimmung war überall spürbar. Ein großes Dankeschön gilt allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht und zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Die Radlnacht und das Projekt ‚Klimaschritte‘ zeigen, wie wichtig nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und der Schutz unserer Umwelt für viele Menschen sind. Jede und jeder Einzelne hat mit der Teilnahme ein wichtiges Zeichen gesetzt“, freut sich Stadträtin Stefanie Peintner.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Leben_in_Bruneck\/Fotogalerie\/Klimamonat_2026_Ein_Wochenende_im_Zeichen_des_Fahrrads" title="Fotogalerie Fahrradwochenende">Hier sehen Sie einige Eindrücke der Veranstaltung.<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225825457-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>