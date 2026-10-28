<p>Weniger unnötiges Licht, mehr Energieeffizienz und ein besserer Schutz der Umwelt: Die Stadtgemeinde Bruneck setzt sich seit Jahren aktiv für die Eindämmung der Lichtverschmutzung ein. Mit einem eigenen Lichtplan, der frühzeitigen Umstellung der öffentlichen Beleuchtung auf LED und einer kontinuierlichen Informations- und Sensibilisierungsarbeit nimmt die Gemeinde ihre Verantwortung wahr und setzt die geltenden Landesbestimmungen konsequent um.<br>Grundlage dafür ist der Landesregierungsbeschluss Nr. 477 vom 5. Juli 2022, der die Richtlinien zur Eindämmung der Lichtverschmutzung festlegt. Für bestimmte private Beleuchtungsanlagen, darunter Schaufenster-, Werbe-, Dekorations- und Gebäudebeleuchtungen, gilt grundsätzlich eine Abschaltpflicht ab 23 Uhr. Für die öffentliche Beleuchtung gelten eigene Bestimmungen zur nächtlichen Dimmung.<\/p><p><strong>Frühzeitig informiert und sensibilisiert<\/strong><\/p><p>Bruneck hat bereits 2017 die öffentliche Beleuchtung mit mehr als 2.800 Lichtpunkten auf LED umgestellt und dabei Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung berücksichtigt. Auch Sportplätze und größere Denkmäler wurden entsprechend umgerüstet.<br>Darüber hinaus hat die Gemeinde die Betriebe in Bruneck mehrfach informiert – unter anderem mit einem eigenen Schreiben im Oktober 2023, mehreren Pressemitteilungen und Informationsmaßnahmen im Rahmen des Klimamonats 2026. Mit der Veranstaltung „Bruneck bei Nacht – wie viel Licht braucht die Stadt?“ wurde das Thema im September 2026 auch öffentlich vertieft.<\/p><p><strong>Laufende Beobachtung und gezieltes Einschreiten<\/strong><\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck verfolgt die Entwicklung im Bereich der Außenbeleuchtung aufmerksam und geht Hinweisen aus der Bevölkerung sorgfältig nach. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung achten im Rahmen ihrer Tätigkeiten auf mögliche Auffälligkeiten. Werden Abweichungen von den geltenden Bestimmungen festgestellt, sucht die Gemeinde den direkten Kontakt mit den Betroffenen und informiert über mögliche Anpassungen der Beleuchtungsanlagen. Formelle Kontrollen erfolgen bei konkreten Hinweisen und unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben.<br>Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieser lösungsorientierte Ansatz erfolgreich ist. Seit Inkrafttreten der geltenden Richtlinien waren lediglich zwei schriftliche Mahnungen erforderlich. In beiden Fällen reagierten die betroffenen Betriebe konstruktiv und passten ihre Beleuchtung entsprechend an. Dadurch konnten bislang alle Anliegen geklärt werden, ohne dass Verwaltungsstrafen verhängt werden mussten.<\/p><p><strong>Stadträtin Stefanie Peintner: „Wir setzen auf konkrete Verbesserungen“<\/strong><\/p><p>„Die Gemeinde hat frühzeitig gehandelt, umfassend informiert und das Thema kontinuierlich aufgegriffen. Lichtverschmutzung ist nicht nur eine Frage des Energieverbrauchs, sondern betrifft auch den Schutz von Natur und Nachthimmel. Unser Ziel ist eine verantwortungsvolle Beleuchtung, die Sicherheit gewährleistet und gleichzeitig unnötiges Licht vermeidet. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass Information und Sensibilisierung Wirkung entfalten. Wir werden die Situation weiterhin aufmerksam beobachten und bei Bedarf die notwendigen Schritte setzen“, erklärt Stadträtin Stefanie Peintner, zuständig für Klima- und Umweltschutz.<\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck wird ihre Informationsarbeit weiterhin verfolgen, Hinweisen nachgehen und die Einhaltung der geltenden Bestimmungen im Rahmen ihrer Zuständigkeiten sicherstellen. Damit leistet sie einen konkreten Beitrag zu mehr Energieeffizienz und zum Schutz der Umwelt.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831607-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>