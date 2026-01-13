<p>Die Gemeinde Bruneck legt großen Wert auf eine nachhaltige und klimafitte Stadtentwicklung. Bei den Planungen öffentlicher und privater Flächen steht die Qualität der Freiräume und die Anpassung an den Klimawandel im Vordergrund.<\/p><p>Entsiegelung und die gezielte Gestaltung von Grünflächen tragen entscheidend dazu bei, Hitzeinseln zu reduzieren, Niederschlagswasser besser versickern zu lassen, die Biodiversität zu fördern und die Aufenthaltsqualität für alle Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.<br>Bürgermeister Bruno Wolf betont, dass in Bruneck kontinuierlich in diese Richtung gearbeitet wird. „Wir setzen auf eine schrittweise Umsetzung, weil die Neugestaltung von Flächen erhebliche finanzielle Mittel erfordert. Es ist nicht realistisch alle Flächen sofort umzugestalten. Wichtig ist, dass wir kontinuierlich und nachhaltig vorankommen.“<br>Für Umweltstadträtin Stefanie Peintner hat eine klimafitte Stadt wesentlichen Einfluss auf die Lebensqualität der Bevölkerung. „Die Maßnahmen, die wir schrittweise und bewusst setzen, sorgen dafür, dass Bruneck auch langfristig eine lebenswerte und resiliente Stadt bleibt.“ Und Stadtrat Hannes Niederkofler, unter dessen Zuständigkeitsbereich die Gemeindeentwicklung fällt, sagt dazu: „Wenn wir Bruneck voranbringen wollen, müssen wir alle Bereiche zusammen denken – Verkehr, Wohnen, Grünräume, Wirtschaft, soziale Infrastruktur. Nur so entsteht eine Stadt, in der wir auch in 20 oder 30 Jahren gut leben können.“ Denn erfolgreiche Stadtentwicklung gelinge nun mal nicht mit Einzelmaßnahmen, sondern nur, wenn alle ihren Beitrag leisten, die öffentliche Hand genauso wie die Privatpersonen. <\/p><p>Zu diesem Thema hat die Autonome Provinz Bozen-Südtirol, Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung eine Broschüre herausgegeben. Die Gemeinde Bruneck empfiehlt allen BürgerInnen, PlanerInnen, Unternehmen und GrundeigentümerInnen einen Blick hineinzuwerfen. Darin finden sich viele praktische Anregungen – zum Beispiel wie Flächen entsiegelt oder begrünt werden können, wie man Höfe, Plätze, Parkflächen oder Vorgärten hitzeresistenter gestaltet, welche Lösungen für private Bauvorhaben oder öffentliche Projekte sinnvoll sind und worauf bei Bauleitplanänderungen und Durchführungsplänen geachtet werden sollte.<\/p><p>Die Broschüre ist hier abrufbar: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/assets-eu-01.kc-usercontent.com\/e90ea1ed-9101-0155-579f-5243d49e1f43\/1a50b23c-c5eb-4e23-aa17-478f4a757a46\/01122025_Handbuch_de_web.pdf">https:\/\/assets-eu-01.kc-usercontent.com\/e90ea1ed-9101-0155-579f-5243d49e1f43\/1a50b23c-c5eb-4e23-aa17-478f4a757a46\/01122025_Handbuch_de_web.pdf<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225780997-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>