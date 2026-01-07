<p>Der Gemeindeausschuss hat Ende Dezember 2025 die Aufträge für die Realisierung von Photovoltaikanlagen auf dem Gebäude in der Sportzone St. Georgen, den Werkstätten des Stadtbauhofes und dem Betriebsgebäude des Recyclinghofes erteilt. <\/p><p>„Nicht nur bei neuen gemeindeeigenen Gebäuden sehen wir Photovoltaikanlagen vor, sondern wir prüfen auch bei bestehenden, ob sich die Photovoltaiknachrüstung im Sinne der Energieeinsparung als effizient erweist. Diese Maßnahmen sind Teil des Gesamtpakets Klimagemeinde Bruneck“, sagt Bürgermeister Bruno Wolf.<\/p><p>Die für den Stadtbauhof und Recyclinghof vorgesehene Anlage hat eine elektrische Leistung von 142,4 kWp, mit der die Gebäude und die Ladestationen der E-Fahrzeuge nachhaltig mit Solarstrom versorgt werden können. Die Überdachungen der Gebäude eignen sich wegen der großen Fläche und optimalen Ausrichtung sehr gut für die Installation einer Photovoltaikanlage. Dasselbe gilt für die zwei Dächer des Gebäudes in der Sportzone St. Georgen, wo die Anlage mit einer technischen Leistung von 44,18 kWp so ausgerichtet sein wird, dass die von November bis Februar eine optimale Einstrahlungsnutzung hat und den Eislaufplatz mit Solarstrom versorgen kann. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225780012-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>