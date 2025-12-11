<p>Auf Einladung von Groß-Gerau entsandte Stadtrat Lukas Neumair Anfang Dezember 2025 eine Delegation aus Bruneck in die deutsche Partnerstadt. Mit dem Besuch wurde ein wichtiges Zeichen für den lebendigen Austausch zwischen den beiden Gemeinden gesetzt. Gemeinderatspräsident Reinhard Weger, Alfred Unterkircher, Direktor des Tourismusvereins Bruneck, sowie Lukas Niederegger und Dieter Duregger von der Freiwilligen Feuerwehr Bruneck, nahmen an dem mehrtägigen Besuch teil.<\/p><p>Der Aufenthalt bot zahlreiche Gelegenheiten für Begegnungen mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Groß-Gerau sowie verschiedenen Institutionen. In Gesprächen mit Menschen aus Politik, den Vereinen und ehrenamtlich Engagierten wurden bestehende Kontakte vertieft und neue geknüpft. Themen wie Jugendaustausch, Tourismus, Freiwilligenarbeit und Feuerwehrwesen standen im Mittelpunkt der Gespräche.<br>Auf beiden Seiten herrschte große Freude über das Wiedersehen und den offenen Austausch. Gemeineratspräsident Weger unterstrich die Bedeutung solcher Begegnungen: „Die Städtepartnerschaft lebt von persönlichen Kontakten. Jeder Besuch stärkt das gegenseitige Verständnis und bringt neue Impulse für die Zusammenarbeit.“ <\/p><p>Der Besuch hat erneut gezeigt, welch große Rolle die Städtepartnerschaft für beide Gemeinden spielt. Sie fördert nicht nur kulturelle Verständigung und freundschaftliche Beziehungen, sondern schafft auch konkrete Kooperationsmöglichkeiten in vielen Bereichen. Entsprechend positiv blicken Bruneck und deren Partnerstädte auf weitere gemeinsame Projekte und künftige Treffen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225777376-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>