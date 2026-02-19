<p>Zeit für eine Zwischenbilanz beim Projekt „Stadtbäume“ in Bruneck: Auf Initiative des damaligen Umweltstadtrates Hannes Niederkofler wurde im Frühsommer 2023 eine Umfrage gestartet. Dabei waren die Bruneckerinnen und Brunecker aufgerufen, konkrete Standortvorschläge für neue Bäume im Stadtgebiet einzubringen.<\/p><p>Die eingegangenen Vorschläge wurden von der Stadtverwaltung sorgfältig geprüft und schrittweise umgesetzt. Seit Beginn der Initiative konnten insgesamt 89 neue Stadtbäume gepflanzt werden.<br>Ein Teil der Neupflanzungen erfolgte im Zuge größerer Umgestaltungen, etwa im Rita-Levi-Montalcini Park oder bei der neuen Grünfläche nahe der Waldebrücke. Aber auch an weniger auffälligen Standorten sorgen neue Bäume nun für mehr Aufenthaltsqualität und Schatten – beispielsweise in der Alten Straße oder am Nordring. Zudem wurden im Rahmen des Projekts beschädigte oder nicht mehr standsichere Bäume ersetzt.<br>Das Projekt wird auch im Jahr 2026 konsequent weitergeführt. Konkret geplant sind unter anderem die Umgestaltung des Spielplatzes in der Sonnenstraße sowie des Stegener Marktplatzes. Auch dort ist die Pflanzung zusätzlicher Stadtbäume vorgesehen, um die Grünkorridore weiter auszubauen und das Stadtklima zu verbessern.<br>Umweltstadträtin Stefanie Peintner zeigt sich erfreut über die positive Entwicklung: „Die große Beteiligung der Bevölkerung und die bereits umgesetzten Pflanzungen, zeigen wie wichtig den Menschen eine nachhaltige und lebenswerte Stadtentwicklung ist, in der Bäume eine zentrale Rolle spielen. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bauhofs und der Stadtgärtnerei sowie dem Amt für öffentliche Arbeiten. Dank Ihres Einsatzes und ihrer Fachkompetenz ist dieses Projekt erfolgreich.“ <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225786414-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>