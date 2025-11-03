<p>Die Gemeinde Bruneck informiert, dass im Jahr 2025 insgesamt 168 Haushalte mit Wohnsitz in der Gemeinde Bruneck einen einmaligen staatlichen Zuschuss in Höhe von 500 Euro im Rahmen der „Carta Dedicata a Te“ für den Kauf von Grundnahrungsmitteln erhalten. <\/p><p>Die „Carta Dedicata a Te“ wird in Form einer nominativen Prepaid-Karte ausgegeben und kann, nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung von Seiten der Gemeinde, in jeder Postfiliale abgeholt werden. Berechtigte Personen, die bereits im Besitz einer solchen Karte sind, erhalten keine neue Karte; der Betrag wird automatisch auf die bestehende Karte gutgeschrieben. Die Karte ist bis zum 28. Februar 2026 gültig, der erste Einkauf muss jedoch bis spätestens 16. Dezember 2025 erfolgen.<\/p><p>Zusätzliche Details sind auf der offiziellen Website des Ministeriums <a href="https:\/\/www.masaf.gov.it\/Carta_Dedicata_a_te_2025-info" title="Link zur Information des Ministeriums">MASAF<\/a> einsehbar.<\/p><p>Hier finden Sie die Auflistung der Begünstigten der „Carta Dedicata a Te“. Zum Schutz der Privatsphäre ist in der veröffentlichten Liste ausschließlich die entsprechende Protokollnummer der ISEE-Bescheinigung (DSU-Protokoll, auf der ersten Zeile der Bescheinigung aufgedruckt) ersichtlich:<br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225771723-2414&sprache=1" title="Link auf die Liste der Begünstigten">Carta dedicata<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225771728-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>