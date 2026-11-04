<p>Die Gemeinde Bruneck informiert, dass im Jahr 2026 insgesamt 171 Haushalte mit Wohnsitz in der Gemeinde einen staatlichen Zuschuss in Höhe von 500 Euro im Rahmen der Maßnahme „Carta Dedicata a Te“ für den Kauf von Grundnahrungsmitteln erhalten. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225771723-2414&sprache=1" data-detailonr="225771723">Anbei finden Sie die <strong>Auflistung der Begünstigten<\/strong> der „Carta Dedicata a Te“<\/a> im Jahr 2026. Zum Schutz der Privatsphäre ist in der veröffentlichten Liste ausschließlich die entsprechende Protokollnummer der ISEE-Bescheinigung (DSU-Protokollnummer, auf der ersten Zeile der Bescheinigung aufgedruckt) ersichtlich. Es wird darauf hingewiesen, dass in diesem Jahr <strong>keine individuellen Mitteilungen in Briefform<\/strong> an die Begünstigten versandt werden. Die Überprüfung, ob Sie zu den Begünstigten zählen, kann daher ausschließlich anhand der auf der institutionellen Webseite der Gemeinde veröffentlichten Liste erfolgen.<\/p><p>Die „Carta Dedicata a Te“ wird in Form einer nominativen Prepaid-Karte ausgegeben. Neue Begünstigte können ihre Karte ab dem 4. November 2026 bei den zuständigen Postämtern abholen. Personen, die bereits im Besitz einer solchen Karte aus den Vorjahren sind und auch heuer Anspruch auf die Begünstigung haben, erhalten die Gutschrift des Betrages direkt auf die bereits vorhandene Karte, ohne dass eine neue Karte beantragt werden muss.<\/p><p>Es wird außerdem daran erinnert, dass der erste Einkauf, bei sonstigem Verfall der Begünstigung für das Jahr 2026, bis <strong>spätestens zum 16. Dezember 2026<\/strong> erfolgen muss.<\/p><p>Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die für das Jahr 2026 ausgewählten Begünstigten auf dieselbe Karte auch den Beitrag von 500 Euro für das Jahr 2027 erhalten werden. Dieser wird ab April 2027 gutgeschrieben. Beide Beiträge müssen bis zum 10. Oktober 2027 aufgebraucht werden; nach dieser Frist können allfällige Restbeträge nicht mehr ausgegeben werden.<\/p><p>Weitere Einzelheiten zur Verwendung der Zahlungskarte und zu den teilnehmenden Geschäften sind auf der Website <a href="https:\/\/www.masaf.gov.it\/Carta_Dedicata_a_te_2026-info">des Ministeriums für Landwirtschaft, Lebensmittel und Forstwirtschaft (MASAF)<\/a> einsehbar. <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225771723-2414&sprache=1" data-detailonr="225771723">Auflistung Begünstigte und Auflistung Grundnahrungsmittel<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832467-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>