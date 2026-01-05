<p>Vom 7. Jänner bis zum 16. Jänner 2026 sammeln die Mitarbeiter der Stadtgärtnerei die ausgedienten Christbäume ein.<\/p><p>Sie können die Christbäume einfach am Straßenrand hinterlegen. Während der Öffnungszeiten des Recyclinghofes können die Bäume auch dort abgegeben werden.<\/p><p>Bitte entfernen Sie Baumschmuck, Kerzen und Lametta, um die Wiederverwertung der Bäume zu ermöglichen. <\/p><p>Dies sind die Öffnungszeiten des Recyclinghofes: <\/p><p>•dienstags von 07:15 bis 12:15 und von 13:45 bis 17:30 Uhr<\/p><p>•mittwochs von 07:15 bis 12:15 Uhr<\/p><p>•donnerstags von 07:15 bis 12:15 und von 13:45 bis 17:30 Uhr<\/p><p>•samstags von 07:15 bis 12:15 Uhr<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225779875-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>