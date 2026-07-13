<p>Das Crazy Castle Festival am 17. und 18. Juli 2026 beginnt jeweils um 18:00 Uhr und endet um 02:00 Uhr. <\/p><p><strong>Hier die Verkehrsregelungen, die mit Anordnung des Bürgermeisters von Bruneck und Verfügung des Regierungskommissärs getroffen wurden:<\/strong><\/p><p>Aus Sicherheitsgründen wird die Verbindungsbrücke über der Reischacher Straße, die den Schlossberg mit dem Kühbergl verbindet, vom 17. Juli um 18:00 Uhr bis 19. Juli um 08:00 Uhr gesperrt, ebenso die Zufahrt von der Reischacher Straße in Richtung Waldfriedhof.<br>Die Reischacher Straße LS66 wird im Bereich des Schlossberges, während des Crazy Castle Festivals, am 17. und 18.07.2026, jeweils von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr, des darauffolgenden Tages gesperrt. Von dieser Sperrung ausgenommen sind Rettungs- und Einsatzfahrzeuge und Organisatoren sowie der öffentliche Personennahverkehr. Reischach ist über die Brunecker Südumfahrung der SS49 und die Ausfahrt Bruneck Mitte zu erreichen.<\/p><p>Gesperrt werden auch folgende gebührenpflichtige Parkplätze in der Reischacher Straße:<\/p><ul><li>Parkplatz „Messner Mountain Museum“ bereits ab 15. Juli, da auf diesem Parkplatz der Eingangsbereich zum Konzertgelände eingerichtet wird<\/li><li>Parkplatz in der sogenannten Schlosskurve ab 17. Juli, da er für die Rettungs- und Einsatzkräfte freigehalten wird. <\/li><\/ul><p>Als Parkplätze stehen die Parkhäuser Parking Rathaus und Parking NOBIS, der Parkplatz beim Mobilitätszentrum und der Stegener Marktplatz zur Verfügung.<\/p><p><strong>Hier die Verhaltens- und Sicherheitsregeln, die vom Bürgermeister getroffen wurden:<\/strong><\/p><p>Das Festivalgelände wird an beiden Tagen abgesperrt. Der Zutritt ist nur mit gültigem Ticket erlaubt. Im abgesperrten Konzertgelände ist der Ausschank von Getränken in Glasbehältern (Flaschen, Gläser, Bierkrüge…) verboten. Das Mitführen von Glasbehältern und anderen gefährlichen Gegenständen ins Festgelände ist nicht erlaubt. Die Getränke im Festivalgelände werden in kompostierfähigen Bechern verabreicht.<br>Am 17. und 18. Juli wird in der Wiese unterhalb des Schlossberges ein zusätzliches Areal als Zelt- und Campingplatz ausgewiesen und abgesperrt. <br>Während des Crazy Castle Festivals sind der Konsum und das Mitführen von alkoholischen Getränken außerhalb des abgegrenzten Festgeländes und des Campingareals an folgenden Orten verboten: Schlossberg, Schlosswiese unterhalb der Reischacher Straße, Reischacher Straße im Bereich des Schlossberges, Raingasse, Schlossweg, Kühbergl, Waldheimer Weg, Paul-Tschurtschenthaler-Platz.<br>Die Ordnungskräfte, die anlässlich des Festivals im Einsatz sind, werden entsprechende Kontrollen durchführen. Bei Missachtung des Verbotes werden mitgeführte alkoholische Getränke abgenommen und es folgt eine Verwaltungsstrafe.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225812547-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>