<p>Die Zahlen sprechen für sich: 21 Vereine und Gruppen haben mit insgesamt 381 Personen an der diesjährigen Reinigungsaktion in Bruneck und den Fraktionen teilgenommen.<\/p><p>Insgesamt wurden 170 Säcke Müll zu je 80 Liter gesammelt, was einer Sammelmenge von 1.700 kg entspricht. <br>Umweltstadträtin Stefanie Peintner und Bürgermeister Bruno Wolf danken allen Teilnehmenden an der Reinigungsaktion für ihren Einsatz für die Umwelt. Besonders erfreulich werten sie die Tatsache, dass auch zahlreiche Kinder und Jugendliche an der Aktion teilgenommen haben. Dies ist der Beweis dafür, wie sehr den jungen Menschen eine saubere Umwelt am Herzen liegt, für die bereit sind, einige Stunden ihrer Freizeit zu opfern. <\/p><p>Ein herzliches Dankeschön geht auch an den Tourismusverein und den Recyclinghof für die Organisation und Koordination der Reinigungskation. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225798327-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>