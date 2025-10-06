<p>Das Hallenbad CRON4 in Reischach sucht zwei Mitarbeiter\/innen für den Frontoffice-Bereich.<\/p><p>Hier finden Sie die Stellenausschreibung:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.cron4.it\/de\/events\/wir-suchen-personal-fuer-den-front-office-bereich-im-cron4">https:\/\/www.cron4.it\/de\/events\/wir-suchen-personal-fuer-den-front-office-bereich-im-cron4<\/a> <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225767782-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>