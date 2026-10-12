<p>Von der Radlnacht über den Schutz der Nacht bis zum richtigen Heizen mit Holz: Mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen setzte die Stadtgemeinde Bruneck auch heuer wieder Impulse für Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und einen bewussten Umgang mit Energie und Ressourcen.<\/p><p>Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr fand auch heuer wieder der Klimamonat der Stadtgemeinde Bruneck statt. Den Auftakt bildete das <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Bruneck_radelt_Tag_und_Nacht" title="Link auf die Pressemitteilung zum Fahrradwochenende">Fahrradwochenende<\/a> im Rahmen des Kinderfestes. Bei verschiedenen Parcours konnten Kinder ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen zum sicheren Radfahren testen, es gab ein Fahrradkino und ein Spaßrennen für Bobbycars, Fahrräder wurden gewartet, repariert und für die Lichterparade geschmückt. Das Highlight bildete die erste Brunecker Radlnacht bei der mehr als 500 große und kleine Radlerinnen und Radler gemeinsam mit ihren beleuchteten Fahrrädern durch die Stadt fuhren. Dabei stand eine wichtige Botschaft für die dunklere Jahreszeit im Fokus: Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, muss im Straßenverkehr gut sichtbar sein.<br>Auch das Projekt „Klimaschritte“ fand im Rahmen des Fahrradwochenendes seinen Abschluss. Eine Woche lang sammelten Grundschulkinder aus Bruneck und Umgebung Punkte für klimafreundlich zurückgelegte Schulwege.Wer zu Fuß, mit dem Fahrrad, Roller oder öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kam, konnte damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig sichere und selbstständige Mobilität üben. <\/p><p>Ein weiterer Schwerpunkt war der bewusste Umgang mit Licht. Beim Informationsabend <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Die_dunkle_Seite_des_Lichts" title="Licht auf die Pressemitteilung zur Infoveranstaltung Licht">„Bruneck bei Nacht – wie viel Licht braucht die Stadt?“<\/a> wurde über die Auswirkungen von Lichtverschmutzung auf Mensch, Tier und Natur informiert. Die ersten Messungen des Forschungsprojekts „Südtirol leuchtet“ zeigen für Bruneck, dass die öffentliche, dimmbare Straßenbeleuchtung weniger als die Hälfte der gemessenen Lichtverschmutzung verursacht. Der verbleibende Anteil stammt somit aus anderen Lichtquellen, etwa von privater, gewerblicher oder touristischer Beleuchtung. Fazit: Es braucht mehr bedarfsgerechte Beleuchtung mit Zeitschaltuhren oder Bewegungsmeldern, eine präzise Ausrichtung der Leuchten nach unten auf die Zielfläche sowie möglichst niedrige Lichtquellen. <\/p><p>Mit dem Thema Heizen rückte anschließend die Luftqualität in den Mittelpunkt. <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Richtig_Heizen_mit_Holz_Brunecks_Kaminkehrer_geben_praktische_Tipps" title='Link auf die Pressemitteilung "Richtig heizen mit Holz"'>Beim Informationsabend „Mehr Wärme. Weniger Rauch. Richtig Heizen mit Holz“<\/a> erhielten Bürgerinnen und Bürger praktische Tipps für einen effizienten und möglichst emissionsarmen Betrieb von Holzöfen. Ein großer Teil des Feinstaubs stammt aus Holzheizungen. Gerade bei kleinen Anlagen kann eine gute Verbrennung viel bewirken: Geeignetes und trockenes Holz, Anzünden von oben, ausreichend Sauerstoffzufuhr und regelmäßige Reinigung und Wartung sind zentral. Die Informationsveranstaltung in Bruneck, Oberrasen und Percha ist Teil der gemeindeübergreifenden Sensibilisierungskampagne zur Luftqualität der Gemeinden Bruneck, Gais, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen.<\/p><p>Auch die Schulen beschäftigten sich mit Energie: In einem laufenden Projekt lernen Schülerinnen und Schüler, woher die Energie ihres Schulgebäudes kommt, sie messen den Strom- und Wärmeverbrauch ihres Schulgebäudes und lernen, wie gemeinsam gespart werden kann.<br>Für einen grünen Abschluss des Klimamonats sorgte die Pflanzentauschbörse in der Stadtbibliothek Bruneck. Pflanzenableger, Setzlinge und Samen konnten getauscht und weitergegeben werden – ganz nach dem Prinzip „Tauschen statt Kaufen“. <br><br>„Klimaschutz beginnt nicht erst bei großen Projekten. Er zeigt sich auch in den vielen Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen – auf dem Weg zur Schule oder zur Arbeit, beim Heizen, bei der Beleuchtung oder beim Umgang mit Energie“, zieht Umweltstadträtin Stefanie Peintner Bilanz. „Der Klimamonat soll informieren, zum Nachdenken anregen und vor allem zeigen, dass viele kleine Beiträge gemeinsam eine große Wirkung haben können. Es freut mich außerdem sehr, dass es heuer gelungen ist, Initiativen zum Thema Luftqualität gemeinsam mit den Nachbargemeinden zu realisieren. Ich danke allen, die mit dabei waren.“ <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225829063-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>