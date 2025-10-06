<p>Derzeit findet die Dauerzählung der Bevölkerung und der Wohnungen statt. Jene Haushalte, die für die heurige Zählung ausgewählt worden sind, haben bereits ein personalisiertes Schreiben der ISTAT\/ASTAT per Post zugesandt bekommen.<\/p><p>Darin befinden sich die Online-Zugangsdaten zum selbstständigen Ausfüllen des Fragebogens. Haushalte, die keinen Internetzugang oder Schwierigkeiten bei der Beantwortung haben, können sich an die Gemeinde Bruneck wenden.<\/p><p>Informationen unter <a href="tel:+390474545246">+39 0474 545246<\/a> oder <a href="tel:+390474545202">+39 0474 545202<\/a> von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr.<\/p><p>Weitere Informationen finden Sie hier:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="https:\/\/astat.provinz.bz.it\/de\/dauerzaehlung-der-bevolkerung-und-der-wohnungen">https:\/\/astat.provinz.bz.it\/de\/dauerzaehlung-der-bevolkerung-und-der-wohnungen<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225767779-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>