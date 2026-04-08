<p>Was zu Hause anfällt, wird auch zu Hause entsorgt, sprich über Restmülltonnen, die zur Entleerung an den Straßenrand gestellt werden oder über die Pressmüllcontainer, die in mehreren Stadtteilen zur Verfügung stehen. Eigentlich eine eindeutige Angelegenheit, die aber leider nicht von allen so verstanden wird.<\/p><p>In den letzten Monaten wurde nämlich verstärkt festgestellt, dass immer mehr Hausmüll in den öffentlichen Abfallkörben landet. Diese quellen häufig über mit Müll, der gezielt darin entsorgt wird, obwohl sie ausschließlich für Abfälle gedacht sind, die unterwegs anfallen, darunter kleine Verpackungen, Taschentücher, Kaffeebecher. Ist die Öffnung zu klein für die Entsorgung des „mitgebrachten“ Abfalls, wird dieser häufig einfach kurzerhand auf oder neben den öffentlichen Abfalleimer gestellt.<br>Bürgermeister Bruno Wolf richtet einen dringenden Appell an die Bürgerinnen und Bürger für einen respektvollen Umgang mit öffentlichem Raum und öffentlichen Ressourcen: „Wer Hausmüll in die Abfalleimer stopft, verursacht Mehrarbeit in der Entsorgung und damit Kosten, die wir alle tragen müssen. Bitte gehen Sie den korrekten Entsorgungsweg und helfen Sie mit, unsere Stadt sauber, ordentlich und lebenswert zu halten!“ <\/p><p><br><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1538714&mode=T&width=640&height=480&t=1775647840" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Illegal entsorgter Hausmüll" data-lightbox="true" title="" style="width: 587px;"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1538715&mode=T&width=640&height=480&t=1775647919" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Illegal entsorgter Hausmüll" title="" data-lightbox="true"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1538716&mode=T&width=640&height=480&t=1775647991&crop=0_0_0_0" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Illegal entsorgter Hausmüll" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225794511-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>