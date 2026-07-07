<p>Unter diesem Leitsatz gestaltet sich die umfangreiche Tätigkeit des Seniorengemeinderates Bruneck bereits seit dem Jahr 1999. Dessen Präsidentin Barbara Willimek blickte bei der Gemeinderatssitzung am 30. Juni 2026 auf die letzten fünf Jahre zurück. <\/p><p>Der aktuelle Seniorengemeinderat ist seit 2022 im Amt und ist seitdem das Sprachrohr der älteren Mitbürgerinnen und -bürger der Stadtgemeinde Bruneck. Durch die Berufung der Präsidentin Barbara Willimek für zwei Jahre in den Landesseniorenbeirat und die Vertretung im Verband der Seniorinnen und Senioren hat Bruneck auch auf Landesebene wertvolle Netzwerke aufgebaut. <br>In den letzten fünf Jahren hat sich der Seniorengemeinderat zu 34 Sitzungen getroffen, der Seniorenausschuss ist 49mal zu Vorbereitungs- und Planungssitzungen zusammengekommen. Alle Mitglieder und Referenten arbeiten ehrenamtlich und stemmen ein beachtliches Angebot an Dienstleistungen, das von den wöchentlichen Sprechstunden im Rathaus über Fachvorträge, Referate, Diskussionsrunden und Einzelberatungen zu rechtlichen, psychologischen und digitalen Fragen bis hin zur Organisation der Seniorenmesse reicht. In ihren Ausführungen ging die Präsidentin Willimek auch auf die Seniorenzeitung Info Seniores ein, die zweimal jährlich seniorenrelevante Themen aufbereitet und durchaus auch längerfristig als Nachschlagewerk interessant ist. Hinzu kommen verschiedene Lokalaugenscheine und Begehungen durch die Mitglieder des Seniorengemeinderates, bei denen Schwachstellen auf dem Gemeindegebiet erhoben werden, darunter das Fehlen barrierefreier Zugänge, Stolperfallen, fehlende Lehnen an Sitzgelegenheiten. Durch diese wertvollen Rückmeldungen kann die Gemeindeverwaltung gezielt handeln.<br>Der Seniorengemeinderat wurde und wird in Projekte involviert, die bedeutsam für die älteren Menschen sind, insbesondere im Wohn- und Pflegebereich; letzthin konkret bei der Planung des Mehrgenerationenhauses und beim Senioren- und Sozialzentrum St. Georgen. <br>Mittels eines Fragebogens wurde im heurigen Frühjahr die Situation der Seniorinnen und Senioren in den Bereichen Wohnen, soziale Kontakte, Sicherheit und Digitalisierung erhoben – wichtige Erkenntnisse, um in der SeniorInnenarbeit künftige Schwerpunkte setzen zu können. Die Ergebnisse werden demnächst auf der Webseite der Stadtgemeinde veröffentlicht, berichtete die Präsidentin Willimek.<br>Besonderes Augenmerk wird auch auf die geselligen Aktivitäten gelegt, wobei der Tag der Seniorinnen und Senioren im Sommer und der Tag der Großeltern im Herbst für zahlreiche ältere Menschen über die Jahre zu einem Fixtermin geworden sind. Auch die Pflege der Kneippanlage im Kapuzinergarten hat der Seniorengemeinderat übernommen. <br>Der kräftige Applaus und die lobenden Worte der Gemeinderatsmitglieder bestätigten die Wertschätzung für den Seniorengemeinderat.<\/p><p>Die Amtszeit des aktuellen Seniorengemeinderates läuft dieses Jahr aus. Über die Neuwahlen halten wir Sie auf dieser Webseite auf dem Laufenden. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1552912&mode=T&width=640&height=480&t=1783420222" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Seniorengemeinderat Bruneck" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die Mitglieder des Seniorengemeinderates Bruneck<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225811273-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>