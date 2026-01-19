<p>Im Spätherbst haben sich auf Aufruf der Stadträtin Stefanie Peintner insgesamt 13 Personen zur Mitarbeit im Beirat für Integration und Migration gemeldet. Am Dienstag, 13.01.2026 hat sich das neu bestellte Gremium zu seiner konstituierenden Sitzung getroffen und dabei Vorsitz und Stellvertretung gewählt. <\/p><p>In ihren anfänglichen Grußworten beschrieb die zuständige Stadträtin Stefanie Peintner den Beirat für Integration und Migration als Ohr und Sprachrohr für alle Brunecker*innen mit und ohne Migrationsgeschichte, der als solches vor allem die Aufgabe habe, spürbare Akzente für ein respektvolles und lebendiges Miteinander und Füreinander zu setzen. Sie bedankte sich bei allen Anwesenden bereits vorab, sich für diese wichtige Aufgabe engagieren zu wollen.<\/p><p>„Der Beirat ist Verbindungsstelle zwischen Gesellschaft, Politik und Verwaltung. Gezielte Sensibilisierungsmaßnahmen und bewusstseinsbildende Aktionen schaffen Gelgenheiten, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft und Geschichte aufeinandertreffen, ins Gespräch kommen und gegenseitiges Verständnis gefördert wird – etwas, das heute wichtiger, denn je ist“, betont sie. Mit dem Auftrag, vielseitige und lebendige Impulse für das Zusammenleben von Bruneck zu setzen, schickte sie das Gremium in seine 5-jährige Tätigkeit. <br>Nachdem sich die Mitglieder untereinander persönlich vorgestellt hatten und dabei auch ihre jeweiligen teils beruflichen, teils persönlichen Schnittstellen in Sachen Integration und Migration aufzeigten, wählten sie Vorsitz und Stellvertretung. Leon Pergjoka wurde zum Vorsitzenden gewählt. Veridiane Costa Alves gewann die Wahl zur Stellvertreterin. <\/p><p>Stadträtin Stefanie Peintner gratulierte den beiden und wünschte dem gesamten Beirat viel Erfolg und Freude bei seiner zukünftigen Tätigkeit. <\/p><p>Kontakt Beirat: <a data-fr-linked="true" href="mailto:cim.bim.brun@gmail.com">cim.bim.brun@gmail.com<\/a> <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1527670&mode=T&width=640&height=480&t=1768827005" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Die Mitglieder des Beirates für Integration und Migration" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">vorne v.l.: Stefanie Peintner, Cristine Boninsegna Giurato, Verdiane Costa Alves; Mitte v.l.: Luisa Kofler, Claudia Frenes, Katharina Mair, Sabine Kurz; hinten v.l.: Elisa Marinelli, Christian Mauerlechner, Kristela Xoxi, Sami Rezgui, Leon Pergjoka, Phillip Zedler, Marco Pellizzari<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781788-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>