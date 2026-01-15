<p>… und mit ihr 16 tolle Ferienangebote für Kinder und Jugendliche in der Zeit zwischen Juni und August in Bruneck. <\/p><p>Spiel und Spaß, Abenteuer und Bewegung, neue Erfahrungen und Freundschaften – und nicht zuletzt, die Möglichkeit, ein bisschen über sich selbst hinauszuwachsen: All das und noch viel mehr bieten die Sommerbetreuungsangebote in Bruneck, die sich auch heuer wieder vielfältig und bunt präsentieren. <br>Sie stellen seit Jahren nicht nur ein begehrtes Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in der schulfreien Zeit dar, sie sind auch essenziell für berufstätige Eltern in Sachen Familienmanagement. Das Um und Auf für einen gelungenen und organisierten Sommer ist die rechtzeitige Planung.<\/p><p> Die Stadtgemeinde Bruneck hat auch heuer wieder die Broschüre „Brunecker Sommer 2026“ erstellt. Dort sind die Betreuungsangebote auf einen Blick einsehbar und sollen Familien die Planung und Gestaltung der Sommerferien erleichtern. Um kein Angebot zu übersehen oder Anmeldefristen nicht zu verpassen, lohnt es sich bereits jetzt einen Blick in die Broschüre zu werfen. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Angeboten können über die direkten Verlinkungen in der Broschüre bzw. über die angegebenen Kontaktdaten der jeweiligen Organisationen eingeholt werden. „Die frühen Anmeldungen, von denen einige bereits jetzt im Jänner starten, ermöglichen den Trägervereinen eine gute Planbarkeit, damit mit Start der Sommerferien für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles bestens vorbereitet ist.“, erklärt Stadträtin Julia Engl. <\/p><p>Und die Vorbereitungen sind nicht wenige: Neben der Planung des Aktivitätenprogramms müssen auch Betreuungspersonal, Räumlichkeiten – und je nach Angebot – Verpflegung organisiert werden. „Wo erforderlich, unterstützt die Gemeinde die Vereine in der Organisation der Sommerbetreuung. Viele Anbieter arbeiten aber auch komplett autonom – so oder so zeichnen sich alle Projekte bereits seit Jahren mit qualitativen, sinnvollen und altersgerechten Angeboten aus und die Organisationen sind stets bemüht, allen angemeldeten Kindern einen Platz zu bieten. Auf dieses wertvolle Engagement, die Professionalität und Kompetenz der Trägervereine dürfen wir stolz sein “, lobt die Stadträtin und wünscht bereits jetzt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Organisationen einen gelungenen und entspannten Sommer 2026! <\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225781112-2414&sprache=1" title="Brunecker Sommer">Hier kommen Sie zur Broschüre<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781308-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>