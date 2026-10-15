<p>Dank der finanziellen Unterstützung der Gemeinde Bruneck ist es auch heuer wieder möglich, den Außenplatz für den Eisbetrieb bereits ab 15. Oktober zu öffnen. <\/p><p>Mit zwei Eisflächen, beide dank des Eismeisterteams immer in Top-Zustand, erweitern sich die Nutzungsmöglichkeiten sowohl für die Hauptnutzer der ARENA als auch für den Schul- und Breitensport. <br>Das Team der ARENA und die Eismeister setzten alles daran, den Athleten und Athletinnen beste Bedingungen zu bieten. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225829938-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>