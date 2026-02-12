<p>Am Montag, 16. Februar 2026 beginnen die Arbeiten zum Neubau der Kehrerbrücke in Stegen. Die Brücke befindet sich in einem schlechten Zustand. Somit ist eine reine Sanierung nicht mehr sinnvoll. Durch den Neubau kann zudem der Hochwasserschutz verbessert werden. <\/p><p>Zunächst wird die bestehende Brücke abgebrochen. Daher wird ab 16. Februar auch die daneben befindliche Fußgängerbrücke gesperrt. Diese wird, nach Möglichkeit, im Anschluss an die Abbrucharbeiten, zeitweise wieder geöffnet. Der Einbahnverkehr an der Schusterbrücke in Stegen bleibt aufrecht. <\/p><p>Die Arbeiten dauern voraussichtlich 90 Tage. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225785270-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>