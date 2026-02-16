<p>Am Donnerstag, 12. Februar 2026 besuchte die Künstlergruppe der Seeburg, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Brixen, das Brunecker Rathaus, wo gerade ihre Ausstellung stattfindet.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf begrüßte die Künstlerinnen und Künstler und ihre Begleiterinnen und Begleiter. „Wir freuen uns sehr, dass ihr mit euren farbenfrohen Werken unserem Rathaus eine künstlerische Note verleiht. Die Ausstellung ist etwas ganz Besonderes, sowohl für die Menschen, die im Rathaus arbeiten als auch für die zahlreichen Bürgerinnen und Bürger, die sich hier aufhalten“, sagte Bürgermeister Wolf. <br>Anwesend waren auch Dorothea Taferner, welche die Künstlergruppe bei ihrem Schaffen begleitet sowie die Präsidentin der Volkshochschule Südtirol, Angelika Mayr.<br><br><\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1531785&mode=T&width=640&height=480&t=1771260705" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Die Künstlergruppe mit Bürgermeister Bruno Wolf und Vertretern der Volkshochschule" data-lightbox="true" title=""><span class="fr-inner">Die Künstlergruppe mit Bürgermeister Bruno Wolf und Gästen<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225785826-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>