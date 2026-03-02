<p>Aufgrund von Diensterfordernissen gelten in der Zentrale der Ortspolizei ab sofort folgende Öffnungszeiten:<\/p><p>vormittags von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr<br>am Montag und Mittwoch zusätzlich nachmittags von 14:30 bis 16:30 Uhr.<\/p><p>Telefonisch ist die Zentrale von Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 12:30 und von 14:30 bis 16:30 am Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr erreichbar. Weiters besteht die Möglichkeit einer Terminvereinbarung für Anliegen, die längere Zeit in Anspruch nehmen: <a href="tel:+390474545999">+39 0474 545999<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225787598-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>