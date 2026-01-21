<p>Die Ortspolizei Bruneck ersucht alle Personen, die nach einem Verkehrsunfall die Intervention eines Polizeiorgans benötigen, diese über die einheitliche Notrufnummer 112 anzufordern.<\/p><p>Es kommt nämlich öfters vor, dass Unfallbeteiligte direkt die Ortspolizei anrufen, die aber am Telefon nicht unmittelbar abschätzen kann, ob es beim Unfall weitere Einsatzkräfte wie die Feuerwehr oder die Rettung benötigt.<br>Auch wenn der Unfall zunächst nur nach einem Sachschaden aussieht, kann es nachträglich sehr wohl dazu kommen, dass Personen medizinisch versorgt werden müssen oder dass technische Einsätze erforderlich werden.<\/p><p>Um die schnelle und effiziente Versorgung aller Beteiligten nicht zu gefährden ist deshalb stets die Notrufzentrale 112 zu kontaktieren. Das dortige Personal ist hierfür eigens geschult, kann jeden Verkehrsunfall gezielt bewerten und die erforderlichen Einsatzkräfte alarmieren.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225782162-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>