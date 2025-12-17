<p>„Il ruolo dell’Ice Arena nello sviluppo dell’hockey tra i giovani in Val Pusteria“, so lautete der Titel der Diplomarbeit von Sofia Colabianchi, mit der sie den Studiengang Tourismus-, Sport- und Eventmanagement an der Außenstelle Bruneck der Freien Universität Bozen abgeschlossen hat.<\/p><p>Am Montag, 15. Dezember 2025 stellte Colabianchi ihre Arbeit im Gemeinderatssaal der Öffentlichkeit vor. Von der Stadtgemeinde Bruneck hatte sie einen finanziellen Beitrag für ihre Arbeit erhalten, der regelmäßig für Diplomarbeiten gewährt wird, die für die Stadt Bruneck relevante Themen zum Inhalt haben.<br>Ausschlaggebend für die Themenwahl war für Colabianchi vor allem die Tatsache, dass der Eishockeysport im Pustertal weit mehr als nur Sport ist, nämlich ein generationsübergreifendes Gemeinschaftserlebnis. Ihre Arbeit verfasste sie auf der Grundlage von Interviews, die ihr die Möglichkeit boten, tief in die Welt des Eishockeysports im Kinder- und Jugendalter einzutauchen und zu erfahren, was dieser Sport mit Kindern und Jugendlichen macht und was er ihnen gibt.<br>Im Anschluss an die Vorstellung überreichten Vertreter des HCP Junior Sofia Colabianchi ein Trikot als Zeichen der Anerkennung. <\/p><p>Die Diplomarbeit steht in der Stadtbibliothek Bruneck zur Ausleihe zur Verfügung. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225777973-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>