<p>Am 30. Dezember 2025 besuchten die Sternsinger auf ihrem Weg durch die Stadt die Mitglieder des Gemeindeausschusses. <\/p><p>Sie überbrachten Segenswünsche und Weihrauch. Mit den gesammelten Spenden unterstützen die Sternsinger als Botschafter der Nächstenliebe bedürftige Menschen und karitative Projekte. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1525467&mode=T&width=640&height=480&t=1767105619" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Sternsinger im Rathaus" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">hinten von links: Generalsekretär Paul Bergmeister, Stadtrat Daniel Schönhuber, Bürgermeister Bruno Wolf, Stadträtin Julia Engl, Stadtrat Lukas Neumair, Stadtrat Hannes Niederkofler<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225779326-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>