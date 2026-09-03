<p>DIGGY, die Anlaufstelle für Digitales in der Stadtbibliothek Bruneck startet wieder ab 11. September.<\/p><p>Haben Sie Fragen zu Ihrem PC, einem Computerprogramm oder brauchen Sie Tipps für Ihr Handy? Nehmen Sie Handy, Tablet oder Laptop und besuchen Sie den DIGGY-Treff in der Stadtbibliothek Bruneck! Die Beratung ist kostenlos.<\/p><p><strong>Wann<\/strong>: ab 11. September 2026, freitags von 14 – 17 Uhr (entfällt an folgenden Tagen: 30.10.26 und 06.11.2026)<\/p><p><strong>Coach<\/strong>: Manuel Niederkofler<\/p><p><strong>Wo<\/strong>: Stadtbibliothek LibriKa, Enrico-Fermi-Straße 6, 1. Stock<\/p><p>Eine gemeinsame Initiative von Südtiroler Bauernbund Weiterbildungsgenossenschaft, KVW, Verband der Südtiroler Volkshochschulen und Stadtbibliothek Bruneck<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225821063-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>