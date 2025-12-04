<p>Karl-Theo Stammers persönliches Jubiläum „60 Jahre Bruneck“ ist der Anlass für die letzte von insgesamt drei Ausstellungen des Künstlers im Brunecker Rathaus.<\/p><p>Bis zum 5. Jänner 2026 stellt Stammer verschiedene analoge Fotografien, Bilder und Texte zum Thema „Winterzauber“ aus. Die Ausstellung ist von Montag bis Donnerstag von 08:30 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 16:30 Uhr, am Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr geöffnet. <\/p><p>Karl-Theo Stammer stammt aus Bonn und kam 1965 als 14jähriger mit einer Schülergruppe zum ersten Mal nach Bruneck. Seitdem hat ihn Bruneck nicht mehr losgelassen. <\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225776638-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>