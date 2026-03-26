<p>Am 28. März 2026 um 20:30 Uhr ist es wieder so weit: Die Earth Hour bringt Menschen auf der ganzen Welt zusammen. Für eine Stunde geht das Licht aus – an Wahrzeichen, in Städten, Unternehmen und zu Hause - als Symbol gegen Energieverschwendung und für einen verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Ressourcen.<\/p><p>„Die Earth Hour ist eine weltweite Aktion des WWF. Es geht darum, bewusst innezuhalten und ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz zu setzen. Die Aktion findet auch in Bruneck statt: So wird die Beleuchtung am Schloss und an mehreren Gemeindegebäuden abgeschaltet – und zwar nicht nur für eine Stunde, sondern gleich für die ganze Nacht. Wir möchten natürlich alle dazu einladen, sich zu beteiligen – ob zu Hause oder im Betrieb“, sagt Umweltstadträtin Stefanie Peintner.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225791738-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>