<p>Die aus Bruneck stammende pensionierte Hebamme und Künstlerin Maria Antonietta Bertoldi hat Bürgermeister Bruno Wolf kürzlich ein Bild geschenkt, das die Bürgerkapelle Bruneck in der Oberstadt darstellt.<\/p><p>Die Künstlerin möchte damit ihren besonderen Bezug zu ihrer Heimatstadt Bruneck unterstreichen, den sie immer noch hat, obwohl sie schon lange nicht mehr hier lebt.<br>Maria Antonietta Bertoldi hat sich neben ihrer beruflichen Tätigkeit als Hebamme intensiv der Kunst gewidmet. Sie malt, kreiert Skulpturen, hat an mehreren Ausstellungen teilgenommen und unterstützt mit ihren Werken auch karitative Organisationen.<br>Bürgermeister Bruno Wolf freut sich sehr über das Bild, das in seinem Büro einen schönen Platz gefunden hat. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225779493-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>