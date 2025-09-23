<p>In Bruneck werden neue Bäume gepflanzt: in der Enrico-Fermi-Straße sowie vor der Spitalkirche.<\/p><p>Die Arbeiten dafür beginnen am Mittwoch, 24. September 2025 und werden ca. einen Monat dauern. Die Bäume werden nach dem Schwammstadtprinzip gepflanzt, eine Methode, die Stadtbäumen ein gesundes Wachstum und eine besonders lange Lebensdauer gewährleistet. <br>Der gesamte Bereich vor der Spitalkirche wird während der Arbeiten abgesperrt. Die Fahrradständer werden entfernt. Zeitweilig muss auch der Fußgänger-Radweg in diesem Bereich gesperrt werden. Es wird eine örtliche Umleitung ausgeschildert. <\/p><p>In der Enrico-Fermi-Straße wird der neue Baum im Bereich des Regenbogenzebrastreifens auf der Seite der Mittelschule Karl Meusburger gepflanzt. Der betroffene Bereich wird während der Arbeiten abgesperrt. Die Zufahrt und der Zugang zu den umliegenden Gebäuden sind gewährleistet. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225762900-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>