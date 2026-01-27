<p>Im Zuge des Schneefalls am vergangenen Wochenende ist der Eislaufplatz in der Naherholungszone Bruneck Ost durch unsachgemäße „Wiederherstellungsmaßnahmen“ beschädigt worden.<\/p><p>Stadträtin Julia Engl bedauert, dass die Eisfläche durch das rücksichtslose Verhalten Schaden genommen hat.<br>Sie betont, dass sich die kleine Naherholungszone binnen kurzer Zeit zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt hat und dass sich Freiwillige um deren Instandhaltung kümmern. Eben diese Freiwilligen sind nun auch am Zug, wenn es darum geht, den Eislaufplatz so schnell wie möglich wieder nutzbar zu machen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225782867-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>