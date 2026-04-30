<p>Anlässlich des Equal Pay Days wurden Bruneckerinnen und Brunecker eingeladen, ihre Gedanken zum Thema Equal Pay auf einen am Rathausplatz ausgelegten Papierstreifen zu schreiben. Wie Stadträtin Stefanie Peintner schon vorab angekündigt hatte, sollte diese Sammlung nicht umsonst sein. Zusammen mit Michaela Grüner, Leiterin der Stadtbibliothek, überreichte sie die Papierrolle am Freitag, 24. April 2026 an Landesrätin Magdalena Amhof. <\/p><p>Insgesamt 100 verschriftlichte Meinungen fasst der Papierstreifen zum Thema Equal Pay und ist bei der Aktion am 17. April auf eine Länge von 33 Metern herangewachsen. Dieser wurde von Stadträtin Stefanie Peintner und Michaela Grüner zusammen mit einer kleinen Broschüre mit dem Titel „Brunecker*innen rechnen ab mit dem Gender Pay Gap. 100 Gedanken und Meinungen auf 33 Meter Papier von der Seele geschrieben“ an Landesrätin Magdalena Amhof übergeben. <br>Amhof zeigte sich sichtlich beeindruckt von der Aktion und dem „Mitbringsel“ mit roter Schleife und ließ sich auch nicht zweimal bitten, selbst ein Statement auf den Papierstreifen zu schreiben. „Initiativen wie diese sind ein wichtiger Weckruf: Sie machen eine unsichtbare Lücke sichtbar und zeigen auf, dass Lohngerechtigkeit eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist: Jede und jeder kann durch Bewusstseinsbildung, durch konkretes Einfordern oder durch Maßnahmen für mehr Lohntransparenz einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit leisten“, so Magdalena Amhof. <br>Stadträtin Stefanie Peintner schließt sich dem an und unterstreicht: „Es war mir ein Anliegen die Stimmen von Bruneck an der richtigen Stelle zu deponieren und aufzeigen zu können, dass in Sachen Entgeltgleichheit mehr als Handlungsbedarf besteht.“ <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541895&mode=T&width=640&height=480&t=1777568303" class="fr-fil fr-dib width66" alt="von links: Magdalena Amhof, Stefanie Peintner, Michaela Grüner" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Magdalena Amhof, Stefanie Peintner, Michaela Grüner<\/span><\/span><\/span><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541897&mode=T&width=640&height=480&t=1777568551" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Equal Pay Day" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541899&mode=T&width=640&height=480&t=1777568705" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Equal Pay Day" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1541900&mode=T&width=640&height=480&t=1777568755" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Equal Pay Day" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225798642-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>