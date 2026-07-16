<p>Die Arbeiten zur Erneuerung des öffentlichen Parkplatzes bei der Sportzone Dietenheim sind am 13. Juli 2026 vergeben worden.<\/p><p>Das Projekt sieht die Neuorganisation des bestehenden Parkplatzes für 46 Autoabstellplätze und zwei Stellplätze für Menschen mit Beeinträchtigung vor. Die Stellplatzflächen werden durch Schotterbelag für Regenwasser durchlässig sein.<br>„Eine wesentliche Rolle spielt bei der Neugestaltung auch die Sicherheit der zahlreichen Fußgängerinnen und Fußgänger, die sich in diesem Bereich aufhalten“, informiert Bürgermeister Bruno Wolf, „dafür wird einerseits der Zufahrtsbereich übersichtlicher gestaltet, andererseits der Gehsteig entlang der Gänsbichlstraße bis zum Sportplatz verlängert.“ Außerdem wird die Beleuchtung des Parkplatzes durch drei weitere Lichtkörpern verbessert.<br>Auch die Grünbereiche des Parkplatzes werden neugestaltet, wobei ein Baum je vier Stellplätze vorgesehen ist und an den Randbereichen Hecken gepflanzt werden. „Dafür werden selbstverständlich heimische, anspruchslose Pflanzenarten verwendet, um die Pflege und Bewässerung auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt die für Dietenheim zuständige Stadträtin Stefanie Peintner und ergänzt, dass die Dietenheimer Bevölkerung sich sehr über die Parkplatzlösung freue, die nun konkret wird.<\/p><p>Die Arbeiten beginnen Ende Juli 2026 und werden voraussichtlich innerhalb Spätherbst abgeschlossen sein. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225813758-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>