<p>Die feierliche Eröffnung des Senioren- und Sozialzentrums Kanins.Raderbauer am Samstag, 24. Oktober 2026 in St. Georgen markierte einerseits den Abschluss eines vor mehreren Jahren zwischen Gemeinde- und Fraktionsverwaltung gestarteten Gemeinschaftsprojekts, zu dem im Laufe der Jahre weitere Partner dazukamen, und andererseits den Auftakt einer neuen Form des begleiteten und betreuten Wohnens mitten im Dorf.<\/p><p>„Es gibt Orte, die sind mehr als nur Gebäude. Orte, die Menschen verbinden und Gemeinschaft schaffen. Mit Kanins.Raderbauer ist inmitten des Dorfes genau so ein Ort entstanden“, betonte Stadtrat Lukas Neumair und drückte seine Freude darüber aus, gemeinsam eine Einrichtung eröffnen zu dürfen, in dem der Mensch im Mittelpunkt steht, in dem Menschen möglichst lange selbstständig leben können und gleichzeitig jene Unterstützung erhalten, die sie brauchen. <br>Zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, darunter Landesrätin Rosmarie Pamer und Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg, der Techniker und ausführenden Unternehmen, der Arbeitsgruppe, des Konsortiums Wohn- und Pflegeheime, das den Dienst für das begleitete und betreute Wohnen im Kanins.Raderbauer führt, der Vereine und interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Eröffnung teil. Dekan Josef Knapp segnete die beiden Häuser. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Musikkapelle St. Georgen. <br>Bürgermeister Bruno Wolf betonte, dass der Großteil des Projekts vor seiner Amtszeit verwirklicht wurde, nutzte jedoch die Gelegenheit, um sich bei allen zu bedanken, die an der Realisierung beteiligt waren. Er freute sich ganz besonders mit den älteren Menschen, die bald in den schönen Räumlichkeiten ein neues Zuhause finden werden. Tatsächlich sind acht der zehn Wohnungen bereits vergeben und werden in den Monaten November und Dezember bezogen.<br>Die Wohnungen tragen jeweils den Namen eines umliegenden Berges und befinden sich im ersten und zweiten Obergeschoss der Häuser, wo auch ein Stützpunkt des Wohn- und Pflegeheimes sowie ein Aufenthaltsraum für die Bewohnerinnen und Bewohner untergebracht ist. Im Erdgeschoss des Haus Kanins befinden sich Arztpraxen, ein öffentliches WC und ein Museumsraum, in dem Funde von der Großen und Kleinen Pipe oberhalb von St. Georgen aus der Kupfer- und Bronzezeit ausgestellt werden. Im Erdgeschoss des Raderbauer hingegen sind eine Gemeinschaftsküche und drei Stuben für Veranstaltungen und Begegnungen untergebracht. Dort ist auch ein Mittagstisch für Seniorinnen und Senioren vorgesehen, eines der Zusatzangebote, zu deren Planung und Organisation die Seniorinnen und Senioren mittels Fragebogen einbezogen wurden.<\/p><p>Finanziert wurde das Bauvorhaben durch das Landesdenkmalamt, Amt für Senioren und Sozialsprengel sowie mit Eigenmitteln der Gemeinde und der Fraktion, wobei es deutlich unter dem vorgesehenen Budget von ca. 6 Millionen Euro vollständig umgesetzt werden konnte.<br><br><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1569716&mode=T&width=640&height=309&t=1793097536" class="fr-fil fr-dib width35" alt="Logo Autonome Provinz Bozen-Südtirol" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831309-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>