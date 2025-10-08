<p>Die Stadtgemeinde Bruneck setzt im Rahmen des Gemeindeentwicklungsprogramms wichtige Maßnahmen für eine nachhaltige Mobilität um. Ziel ist es, den Verkehr zu verringern, die Umwelt zu entlasten und das Stadtbild zu schützen. <\/p><p>Ein Schwerpunkt betrifft die Stellplätze bei Bauvorhaben. Grundsätzlich müssen nach den geltenden Vorschriften bei jedem Bauvorhaben ausreichend Parkplätze nachgewiesen werden. In bestimmten Bereichen – wie im historischen Ortskern, in Mischzonen oder in Zonen für öffentliche Einrichtungen – können Ausnahmen vorgesehen werden. Wenn es aus baulichen, sicherheitstechnischen oder raumordnerischen Gründen nicht möglich ist, Stellplätze zu errichten, ist künftig eine Ersatzzahlung an die Gemeinde zu leisten, um die fehlenden Stellplätze zu kompensieren. Der Betrag wird für städtebauliche und verkehrslenkende Maßnahmen verwendet.<br><br>Der Gemeindeausschuss hat im September 2025 die Kriterien und Bedingungen für die Ersatzzahlung sowie den Betrag genehmigt. Für das Jahr 2025 wurde er auf 25.000 Euro pro Stellplatz festgelegt. Der Betrag wird jedes Jahr automatisch an die Richtwerte des Landes angepasst.<br>Stadtrat Hannes Niederkofler resümiert: „Mit dieser Lösung schafft die Stadtgemeinde Bruneck eine klare Regelung und entlastet all jene, die dort bauen, wo Parkplätze objektiv nicht realisierbar sind.“<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225768327-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>